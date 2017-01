Doria se veste de gari e diz que vai limpar as ruas de SP todas as semanas

EDUARDO GERAQUE E JULIANA GRAGNANI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após ser empossado prefeito de São Paulo, João Doria cumpriu a promessa e se vestiu de gari na manhã desta segunda-feira (2). Doria diz que vai se vestir de gari e limpar as ruas da cidade todas as semanas até o fim de sua gestão. "Todas as semanas em quatro anos. Podem anotar, registrar. E olha, acordem cedo, hein!", disse aos jornalistas. Doria também disse que vai cuidar dos moradores de rua com "humanidade" Nesta manhã, o prefeito e seus secretários estão fazendo isso na praça 14 Bis, no centro da cidade. Ele chegou ao local às 5h49, vestido de gari. O tucano tirou fotos com garis que foram convocados para o mutirão -alguns pediram selfies- e disse estar se colocando "em pé de igualdade" com eles. Enquanto Doria posava para fotos, secretários ficaram parados esperando para varrer. "Limpei o que pude", disse o secretário do Verde e do Meio Ambiente Gilberto Natalini, apontando para um pedaço de cartolina no lixo. Os secretários deram apenas uma volta pela praça, em duplas, "como é o usual", segundo o responsável pela pasta de Educação, Alexandre Schneider. Ao saber que Doria prometera repetir a ação todas as semanas até o fim de sua gestão, o secretário de Cultura, André Sturm, disse que vai se acostumar a acordar mais cedo, caso seja convocado também. "Ele é nosso chefe, estamos aí para cumprir ordens", disse Natalini. Soninha Francine, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, chegou atrasada, por volta das 6h40, porque, segundo ela, perdeu a hora. A movimentação na região deixou moradores de rua apreensivos, tendo de recolher parte de suas coisas para dar espaço à limpeza -com a cobertura da imprensa, porém, Doria passou grande parte do tempo posando para fotos. Fez uma varrição simbólica e cumprimentou garis. Questionado sobre a limpeza feita na praça no dia anterior, disse que ela é "contínua". As ações fazem parte de seu programa de zeladoria urbana, o "Cidade Linda". Ações do "Cidade Linda", programa de zeladoria urbana de Doria, já tiveram início neste domingo (1º), desde cedo, no mesmo local onde o prefeito está fazendo a faxina. Funcionários de empresas prestadoras de serviço da prefeitura pintaram parte do viaduto sobre a praça, taparam buracos, reformaram sarjetas, recolheram entulho que estava espalhado ali havia vários dias, cortaram a grama e podaram árvores na avenida Nove de Julho, entre a marginal Pinheiros e o vale do Anhangabaú. GARI Em um discurso neste domingo (1º), Doria destacou a ação, dizendo que ele e os secretários estariam vestidos de gari "como gente simples que serve a cidade e que recebe seu salário para preservar e manter nossa cidade". "Vamos ali dar uma demonstração de humildade, de igualdade e de capacidade de trabalho", afirmou. Quando seu vice, Bruno Covas (PSDB), anunciou a atividade "simbólica", um vereador gritou do plenário: "Mas vai ser todos os dias?"