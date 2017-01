Bombeiros retomam buscas a homem desaparecido em Porto São José, no PR

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma lancha com 14 pessoas afundou, por volta das 19h45 deste domingo (1º), na prainha de Porto São José, na cidade de São Pedro de Paraná (160 km de Maringá), no interior do Paraná. Treze pessoas que estavam na embarcação foram resgatadas com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Apenas o condutor da lancha não foi localizado. Segundo a corporação, as vítimas são de Maringá e Santa Cruz de Monte Castelo -cidade que fica a 190 km de Maringá. A prainha de Porto São José é apenas uma das diversas praias e ilhas que margeiam o Rio Paraná, e que atraem milhares de banhistas todos os anos no verão. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo condutor da lancha por volta das 21h e os trabalhos devem ser retomados na manhã desta segunda-feira (2). As causas do naufrágio são desconhecidas.