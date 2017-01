Hospital Evangélico recebe 29 queimados no fim de semana do Réveillon

Redação Bem Paraná com CBN Curitiba

O setor de queimados, do Hospital Evangélico, em Curitiba, recebeu 29 pacientes vítimas de queimadura do final tarde de sábado (31) até a noite de domingo (1). Destes, 15 foram por acidentes com fogos de artifícios, oito deles crianças menores de 12 anos de idade.

Os outros casos foram de acidentes com fogo e principalmente queimaduras com churrasqueiras. Um destes casos, mais grave, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital.

O Hospital Evangélico é referência no atendimento a queimaduras e mesmo passando por dificuldades financeiras e com vários serviços parados desde o mês de novembro, manteve o atendimento no setor de queimados.

Na semana passada, o interventor do hospital, Carlos Motta, já havia garantido que o atendimento seria normal para atender as vítimas das festas de fim de ano.