Desejo da torcida do Atlético-PR, Jadson pode voltar ao Brasil

(foto: Divulgação/Atlético Paranaense)

De saída da China o meia Jadson, revelado pelo Atlético-PR pode estar de volta ao Brasil. O jogador de 33 anos deve voltar do futebol asiático após seu time estar buscando outro jogador estrangeiro.As informações são do UOL.

Porém o destino do jogador não deve ser a Arena da Baixada. Segundo informações, ele estaria sendo disputado por Cruzeiro e Corinthians. Na equipe paulista Jadson foi o líder do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015.

O Furacão busca um jogador da mesma posição de Jadson para a disputa da Libertadores. Os nomes sondados foram os de Dátolo (possivelmente descartado por seu histórico de lesões) e de Ederson (meia do Flamengo que pode ser envolvido em uma troca por Marcos Guilherme).