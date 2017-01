PM prende 16 pessoas durante réveillon no Litoral do Paraná

(foto: D)

Em operação especial no Litoral do Paraná para a noite da virada, a Polícia Militar do Paraná abordou 378 pessoas, das quais 16 foram presas (duas por embriaguez ao volante) e dois adolescentes encaminhados, além de vistoriar 112 veículos, sendo seis recolhidos. Durante a operação, no sábado (31) à noite e domingo (1) de manhã, as equipes da PM registraram 211 ocorrências no geral, 15 furtos, seis roubos e 26 casos de perturbação do sossego. Também foram lavrados 11 Termos Circunstanciados, sendo quatro por Pertubação do Sossego, bem como 124 infrações de trânsito. A PM entregou 729 pulseiras de identificação para crianças. Também houve algumas pessoas machucadas com rojões e cacos de vidro.



"Tivemos algumas situações de pessoas que vieram para o Litoral do estado apenas para ver a queima de fogos e passar a virada de ano, em seguida retornaram para Curitiba, por isso o trânsito ficou mais lento, mas sem grandes transtornos. A Polícia Militar montou um esquema de segurança que garantiu a tranquilidade da população no geral, tendo em vista o número de pessoas que veio ao litoral”, disse o major Cesar Kamakawa.

PULSEIRAS - A Polícia Militar entregou 729 pulseirinhas de identificação. A atividade, além de ser preventiva, também visa a aproximação da comunidade com os militares estaduais. Os pais ou responsáveis puderam retirar a pulseira nas viaturas e nos módulos móveis da PM na orla, e durante o dia também nos postos do Corpo de Bombeiros.



RODOVIAS - As equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estão atuando em todas as rodovias estaduais durante as festividades de Ano Novo. Os policiais fazem testes de etilômetro (bafômetro), bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário, além de utilizarem radares para o controle de velocidade e outras ações preventivas. O Batalhão de Polícia Rodoviária efetuou 246 abordagens, lavrou 85 autuações de trânsito e 861 excessos de velocidade. Foram registrados seis acidentes e sete feridos.



Durante a operação os militares estaduais acompanham o fluxo de veículos e reforçam a fiscalização em diversos trechos para inibir, principalmente a embriaguez ao volante, além de outras atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e outros delitos que podem ocasionar acidentes fatais.



As atividades intensificadas do BPRv seguem até 12h de segunda-feira (02/01), mas neste domingo (1º/01) as duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba, terão mão única. Na subida do Corpo de Bombeiros, na Rua Antônio Rocha, o sentido único será em direção ao ferryboat, com duas via para subida, sendo mantida a via de acesso exclusivo a Caieiras.



Quem desembarca do ferryboat, em Guaratuba, terá de pegar a via que chega até a rua Capitão João Pedro, na área central. Por esta rua só sobem táxis com passageiros para desembarcar na balsa e veículos oficiais. A operação acontecerá das 7h às 19h de domingo. A mudança foi definida pela Prefeitura de Guaratuba em conjunto com a Polícia Militar, por meio do BPRv, para reduzir os congestionamentos nos momentos de maior pico.



CORPO DE BOMBEIROS - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná está atuando nos balneários do Litoral do estado com 89 postos guarda-vidas nos locais de banho e de maior concentração de veranistas, dando orientações sobre os cuidados no mar para evitar afogamentos e outras situações de perigo à vida. Somente na região litorânea são 661 profissionais para as mais diversas atividades de prevenção e perigo (644 bombeiros militares e 17 guardas-vidas civis).



Durante a operação Reveillón foram registradas 16 advertências, 30 salvamentos e 30 afogamentos. Em suas atividades o Corpo de Bombeiros conta com embarcações, motos aquáticas, quadriciclos, caminhonetes e outras viaturas, além do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) que ajuda na agilidade do salvamento e transporte das vítimas.