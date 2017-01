Por dia, praias do Paraná registram quase 1000 ferimentos por água viva

(foto: Arquivo)

Durante o fim de semana de Ano Novo, de sexta-feira (30) a domingo (1º), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, registrou 151 resgates aquáticos nas praias do Paraná, com uma morte, no balneário Atami. Segundo balanço do bombeiros, foram 2.932 envenamentos por água viva, ou seja 977 por dia em média.

Menino de 14 anos morre afogado em Pontal do Paraná

Também foram dois incêndios, dez acidentes de trânsito e 18 atendimentos pré-hospitlares, além 3.229 advertências a banhistas e 7.783 pulserinhas de identificação entregues.