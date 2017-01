Explosão em Bagdá deixa ao menos 24 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 24 pessoas foram mortas com a explosão de um carro-bomba em uma praça movimentada de Sadr City, em Bagdá, nesta segunda-feira (2). O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico. A explosão também feriu mais de 60 pessoas. O Estado Islâmico costuma atacar áreas civis da capital iraquiana, mesmo após ter perdido a maior parte do território que tomou em 2014 no norte e no oeste do país. No sábado, três bombas mataram 29 pessoas em Bagdá, e um ataque perto da cidade de Najaf, ao sul, no domingo, deixou sete policiais mortos. Forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos estão atualmente travando uma batalha contra o Estado Islâmico para expulsar o grupo militante sunita da cidade de Mosul, o último reduto dos jihadistas no país. As forças do governo, no entanto, enfrentam forte resistência.