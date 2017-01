Pai do atirador de Campinas diz que filho era tímido e retraído

PATRICIA PAMPLONA, ENVIADA ESPECIAL, E VENCESLAU BORLINA FILHO JAGUARIÚNA, SP, E CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O pai do atirador Sidnei Araújo, 46, autor de uma chacina que matou 12 pessoas em Campinas, na noite de Réveillon, diz que está abalado. Arnaldo Araújo, 74, disse à reportagem que o filho era tímido e muito retraído. "Ele sempre foi assim. Ninguém sabia pelo o que ele estava passando." O pai ainda busca explicações sobre o que teria levado o filho a cometer o crime. "O Sidnei era um amor de pessoa. Não bebia, não fumava. Nunca havia entrado em uma delegacia até passar por isso." Arnaldo também relata estar triste pela família de Isamara, 41, a ex-mulher de Sidnei, também morta na chacina. "Sinto pelo meu lado, mas pelo deles também." O corpo de Sidnei está sendo velado no Cemitério Municipal de Jaguariúna, na manhã desta segunda-feira (2). O enterro do corpo será realizado logo mais, às 9h. VELÓRIO COLETIVO No velório das 12 vítimas da chacina ocorrida no final da noite de sábado (31), em Campinas, o clima é de grande consternação. Centenas de pessoas, entre familiares e amigos das vítimas, participam da cerimônia. Na manhã desta segunda (2), um padre da paróquia local realizou uma missa no local. Padre Eduardo Meschiatti, 53, afirmou não saber os motivos para o crime, mas disse que o seu principal objetivo é fortalecer a misericórdia dos envolvidos. "Deus é o Pai de todos. Pela fé, temos que ajudar as pessoas na construção da paz, conscientizar as pessoas para relações de amizade e fraternidade", disse.