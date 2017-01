Analistas apostam em corte agressivo da Selic para 10,25% no final do ano

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a expectativa de um corte mais agressivo nos juros a partir da próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), os analistas de mercado reduziram sua expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, em 2017. De acordo com o boletim semanal Focus, divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda (2), a mediana dos analistas espera agora uma Selic de 10,25% ao ano no final do ano que vem -na última pesquisa, a expectativa da mediana era de 10,50% ao ano. Hoje, a taxa é de 13,75% ao ano. Já a expectativa para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) variou de 4,85% para 4,87%, segundo a mediana do mercado. A mediana das projeções coletadas para o PIB (Produto Interno Bruto) do ano que vem se manteve em um crescimento de 0,5% ao ano, de acordo com o relatório do BC.