Com Lucas perto do Flu, Palmeiras corre para fechar com Samuel Xavier

DASSLER MARQUES E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para formar o seu elenco de 2017, o Palmeiras acerta os últimos detalhes para contratar Samuel Xavier, do Sport. O lateral direito, de 26 anos, foi procurado pelo alviverde a pedido do técnico Eduardo Baptista. Samuel trabalhou com o treinador, na Ilha do Retiro, em 2015. Outro ponto que pode facilitar a negociação é o fato de o jogador ser agenciado por Eduardo Uram, que mantém boa relação com o clube. O Palmeiras deverá emprestar alguns atletas para concretizar a transação. A decisão sobre quem chegará em troca será tomada por Daniel Paulista, efetivado no comando do Sport. Rafael Marques, Arouca, João Pedro e Rodrigo são alguns dos cotados. Quem também deve deixar o alviverde é Lucas. Fora dos planos do antecessor Cuca, o lateral direito estava emprestado ao Cruzeiro. Mesmo com a chegada do técnico Baptista, ele não deve ser aproveitado no Palestra. Nesta temporada, o caminho mais provável do jogador, de 28 anos, é o Fluminense. O time carioca já apresentou uma proposta ao empresário do lateral, Eduardo Uram. A tendência é que o negócio seja fechado nos próximos dias. Matheus Sales, volante, é outro que poderá ir às Laranjeiras. Sem Lucas, uma opção estudada pelo Palmeiras, caso não consiga contratar Samuel Xavier, é o colombiano Luis Orejuela, do Deportivo Cali. O Palmeiras não confirma que tenha feito proposta pelo jogador, de 21 anos. Também é possível que Fabiano seja trocado por Robinho com o Cruzeiro e permaneça no Palestra Itália. Até o momento, o Palmeiras contratou os meias Michel Bastos (ex-São Paulo), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Guerra (ex-Atlético Nacional-COL) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz).