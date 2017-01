Programação do dia

FILM & ARTS 06h Art 07h Last Tango In Halifax 08h Art 09h Belezas Seculares 10h20 ‘A Obra de Arte‘ 11h25 Anna Karenina, com Ulyana Lopatikina 13h Poirot, de Agatha Christie 15h Last Tango In Halifax 16h O Show de Graham Norton 17h Os Concertos para Piano de J.s.bach 19h Maçãs, Peras e Pintura 20h O Show de Graham Norton 21h Guitar Star 22h ‘Magnolia‘ FOX 06h Futurama 07h Arquivo X 07h50 Futurama 09h15 ‘Spirit: o Corcel Indomável‘ 10h40 ‘O Cachorro Bombeiro‘ 12h35 ‘Eragon‘ 14h20 ‘As Crônicas de Spiderwick‘ 16h Os Simpsons 18h ‘Antes Só do Que Mal Casado‘ 20h Os Simpsons 22h30 ‘Vovó...zona 2‘ FUTURA 06h Entrevista 06h20 Sala de Notícias 06h35 Conexão Futura 06h45 Um Cientista, uma História 07h Ted Compartilhando Ideias 07h30 Conexão Futura 08h Go, Diego, Go 08h50 Jimmy Neutron 09h40 Aventuras com os Kratts 11h Experimentos Extraordinários 12h Novo Telecurso 13h Futura Profissão 13h30 Entrevista 13h45 Um Cientista, uma História 14h Ted Compartilhando Ideias 14h30 Conexão Futura 14h35 Sala de Notícias 14h50 Conexão Futura 15h Cidades e Soluções 15h30 Conexão Futura 16h Canal Saúde na Estrada 16h30 Rede de Olhares 17h Sala Debate 18h Experimentos Extraordinários 18h30 Entre Fronteiras 19h Novo Telecurso 19h15 Conexão Futura 19h25 Um Cientista, uma História 19h35 Sala de Notícias 20h Conexão Futura 20h30 Almanaque Saúde 21h Sala Debate 22h Um Pé de Quê? 22h30 Sala de Notícias 22h45 Grandes Cidades 23h Cidades e Soluções 23h30 Saúde à Vontade 0h Experimentos Extraordinários GNT 06h Programa com Bial 07h The Tonight Show com Jimmy Fallon 08h Gnt Fashion 08h30 Superbonita 09h Morar 09h30 Saia Justa 10h30 Liberdade de Gênero 11h O Melhor Restaurante 11h30 As Melhores Receitas de Tom Kerridge 12h Casa Nova, Vida Nova! 12h30 As Reformas Extravagantes de Esther 13h Novas Velharias 13h30 Deixa com o Bryan! 14h Amor Veríssimo 14h30 Papo de Segunda Verão 15h30 Santa Ajuda 16h Olho Mágico Reforma de Vizinhos 17h Fazendo a Festa 18h Boas Vindas 18h30 Socorro! Meu Filho Come Mal 19h Que Seja Doce 20h Bela Cozinha Verão 20h30 Admirável Móvel Novo 21h Santa Ajuda Verão 21h30 Prazer em Receber 22h Decora 23h Olho Mágico Reforma de Vizinhos 0h Morar HBO 07h10 ‘Tá Dando Onda‘ 08h50 ‘Música, Amigos e Festa‘ 10h35 ‘Se Beber, Não Case!‘ 12h20 ‘Padrinhos Ltda‘ 14h10 ‘Segurança de Shopping 2‘ 15h50 ‘Nocaute‘ 18h Hq Edição Especial 20h15 ‘Música, Amigos e Festa‘ 22h ‘O Homem de Aço‘ DISCOVERY SCIENCE 06h12 Ameaças Cósmicas 07h Veículos Lunares 07h48 Por Que Deu Errado? 08h36 Desastre 09h24 Como Funciona o Universo 10h12 O Mundo do Futuro 11h Os Extraterrestres Chegaram 11h48 Profundezas 12h36 Gadget Show 13h24 Experiências Superloucas 14h12 O Segredo das Coisas 15h Vencendo o Tempo 15h48 Milagres e Medicina 16h36 Olho Crítico 17h24 O Mundo do Futuro 18h12 O Segredo das Coisas 19h Hiperatletas 19h48 Como É Possível? 20h36 As 100 Maiores Descobertas da História 21h24 A China por Dentro 22h12 Duelo de Feras 23h48 Profundezas MAX 06h20 ‘No Amor e na Guerra‘ 08h20 ‘Meus Quinze Anos‘ 09h55 ‘Vida Cigana‘ 12h25 ‘Rumo ao Norte!‘ 14h05 ‘Um Sinal de Esperança‘ 16h10 ‘O Clube‘ 17h55 ‘Relatos Selvagens‘ 20h05 ‘Rio, Eu Te Amo‘ 22h Mildred Pierce 23h05 ‘Sondheim em Seis Canções‘ MAX PRIME 06h50 ‘Final Fantasy‘ 08h45 ‘Premonição 2‘ 10h20 ‘Um Crime Perfeito‘ 12h15 ‘Donnie Brasco‘ 14h25 ‘Batman o Cavaleiro das Trevas‘ 17h ‘Golpe Duplo‘ 18h50 ‘Holocausto Brasileiro‘ 20h25 ‘Entre Lençóis‘ 22h ‘Stalingrado‘ MGM 07h30 Infomercial 11h Comic Book Men 12h Action Zone 12h30 ‘Garota Fantástica‘ 14h30 ‘Amor Extremo‘ 16h35 ‘Sobrevivendo ao Natal‘ 18h20 ‘O Seu Jeito de Andar‘ 20h ‘Golpe Baixo‘ 22h10 ‘Melhor É Impossível‘ MULTISHOW 06h Não Tente Isso em Casa 06h30 Pop Profiles 07h Encara o Desafio? 07h30 Os Videos Mais sem Noção da Internet 08h Treme Treme 08h30 Xilindró 09h Anota Aí os 10 Mais 09h30 Pop Profiles 10h Tvz 12h30 Na Rua com Billy 13h Lugar Incomum 13h30 Quebrando a Cara 14h Não Tente Isso em Casa 14h30 Lukas Graham: Live From Houston 15h Treme Treme 15h30 Os Suburbanos 16h Anota Aí os 10 Mais 16h30 Assustados 17h Experimente 18h Off no Multishow 18h30 Big Brother Brasil Aquecimento 19h Tvz 21h15 Vai Que Cola 22h Treme Treme 22h30 Ferdinando Show 23h Xilindró 23h30 Os Suburbanos 0h Encuentros Cruzados NATGEO 06h15 Dra K 07h Dinastia Felina 08h30 Leões 10h Império Selvagem 10h45 Leões 11h30 Emergências Caninas 12h15 Safari em Família 13h Expedição no Amazonas 13h45 Yukon 14h30 Monstros Pré-Históricos 15h15 O Renascimento da África 16h Emergências Caninas 16h45 Sos Cobra 17h30 Flórida Selvagem 18h15 Orfanato de Rinocerontes 19h Todas as Manhãs do Mundo 22h45 Cinegrafistas Destemidos NICKELODEON 06h As Tartarugas Ninjas 06h30 Harvey Beaks 07h Patrulha Canina 07h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 08h30 Shimmer & Shine 09h Dora e Seus Amigos na Cidade 09h30 Os Padrinhos Mágicos 10h Bob Esponja, Calça Quadrada 10h30 The Loud House 11h Os Under Undergrounds 12h Patrulha Canina 13h Blaze And The Monster Machines 14h The Loud House 14h30 Breadwinners 15h Porco, Cabra, Banana, Grilo 15h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 16h Os Padrinhos Mágicos 16h30 As Tartarugas Ninjas 17h The Loud House 17h30 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 18h100 Coisas para Fazer Antes do High School 18h30 Game Shakers 19h School Of Rock 19h30 Henry Danger 20h The Thundermans 20h30 Henry Danger 21h Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 21h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 22h Game Shakers 22h30 Icarly 23h30 Henry Danger 0h The Thundermans SONY 06h Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 08h55 As Regras do Amor 09h25 Como Eu Conheci Sua Mãe 09h40 Os Meus, os Seus, os Nossos 09h55 Como Eu Conheci Sua Mãe 10h05 Os Meus, os Seus, os Nossos 10h20 Nashville no Ritmo da Fama 10h30 Os Meus, os Seus, os Nossos 11h15 A Anatomia de Grey 11h20 As Regras do Amor 11h45 Jovem e Gourmet 12h10 Família Desajustada 12h35 Como Eu Conheci Sua Mãe 13h05 A Anatomia de Grey 14h ‘Sob a Luz da Fama‘ 14h20 ‘Tudo para Ficar com Ele‘ 16h Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 16h20 Era uma Vez 17h A Anatomia de Grey 18h Entubados 18h10 Comer Bem Que Mal Tem 18h30 Entubados 18h35 Chefs na Rua 19h ‘A História de Waylon‘ 21h Verão Letal 21h55 Os Fosters Família Adotiva 22h25 Saturday Night Live 22h50 Como Defender um Assassino 23h25 Saturday Night Live 23h45 Verão Letal TCM 06h Xena 07h A Pantera Cor-de-Rosa 07h30 Alf 08h Married With Children 08h30 The Nanny 09h Bon Jovi: Live In London 10h40 Jornada nas Estrelas 12h30 ‘Corra Que a Polícia Vem Aí!‘ 12h50 ‘A Cidade da Esperança‘ 14h ‘Em Má Companhia‘ 15h20 ‘Cidade das Sombras‘ 16h ‘Billy Elliot‘ 17h40 ‘Colegas‘ 17h55 ‘Uma Professora Muito Maluquinha‘ 19h30 Xena 20h30 Alf 21h Married With Children 21h30 The Nanny 22h ‘Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar‘ 23h40 A Pantera Cor de Rosa TC ACTION 06h45 ‘A Hora da Escuridão‘ 08h20 ‘Lutador de Rua‘ 10h05 ‘Transformers‘ 12h35 ‘Transformers a Vingança dos Derrotados‘ 15h10 ‘Transformers: o Lado Oculto da Lua‘ 17h50 ‘A Estrada 47‘ 19h55 ‘O Chamado‘ 22h ‘O Sétimo Filho‘ 23h50 ‘Guardiões do Dia‘ TC CULT 07h25 ‘A Última Barricada‘ 09h25 ‘Birdman ou (a Inesperada Virtude da Ignorância)‘ 11h35 ‘O Cl㑠13h40 ‘Viagem a Darjeeling‘ 15h25 ‘A Volta da Montanha Enfeitiçada‘ 17h15 ‘O Sol É para Todos‘ 19h40 ‘Deus Branco‘ 22h ‘Terremoto‘ TC FUN 06h35 ‘Três Solteirões e um Bebê‘ 08h30 ‘Legalmente Loira 2‘ 10h15 ‘As Aventuras de Tadeo‘ 12h ‘Ghost Town um Espírito Atrás de Mim‘ 13h55 ‘Missão Madrinha de Casamento‘ 16h10 ‘Vida de Inseto‘ 18h ‘Meu Querido Vira-Lata‘ 19h55 ‘Reino Escondido‘ 22h ‘Cinderela‘ 0h ‘Como Agarrar Meu Ex-Namorado‘ TC PIPOCA 07h ‘Um Gladiador em Apuros‘ 08h45 ‘A 100 Passos de um Sonho‘ 10h55 ‘Perdendo o Fôlego‘ 13h ‘99 Casas‘ 15h05 ‘007 contra Spectre‘ 17h45 ‘Prova de Coragem‘ 19h35 ‘Missão Impossível: Nação Secreta‘ 22h ‘Pais e Filhas‘ TC PREMIUM 06h ‘Busca Alucinante‘ 08h05 ‘Uma Longa Viagem‘ 10h10 ‘Assombrada Pelo Passado‘ 12h ‘Carga Explosiva: o Legado‘ 13h45 ‘Victor Frankenstein‘ 15h45 ‘Que Mal Eu Fiz a Deus?‘ 17h40 ‘Velozes & Furiosos 7‘ 20h15 ‘Linda de Morrer‘ 21h50 ‘Lava‘ 22h ‘Zootopia: Essa Cidade É o Bicho‘ 23h55 ‘Jem e as Hologramas‘ TC TOUCH 06h10 ‘Como Ganhar Seu Coração‘ 07h45 ‘A Família Bélier‘ 09h40 ‘Nos Palcos da Vida‘ 11h35 ‘Lembranças‘ 13h35 ‘Os Descendentes‘ 15h40 ‘Uma Longa Jornada‘ 18h ‘Cinquenta Tons de Cinza‘ 20h20 ‘Entre Abelhas‘ 22h ‘Vida após Beth‘ 23h40 ‘Livre‘ HISTORY 06h Os Reis da Barganha 06h45 Pilotos do Gelo 07h30 Automaníacos 08h15 Seu Carro Perfeito 09h Louco por Carros 09h45 Obcecados por Motores 10h30 Automaníacos 11h Os Reis da Barganha 12h Pilotos do Gelo 13h Automaníacos 14h Seu Carro Perfeito 15h Louco por Carros 16h Obcecados por Motores 17h Os Reis da Barganha 18h O Último Reino 19h Milagres 20h Homens da Neve 21h Vivendo nas Árvores 21h45 Homens da Montanha 23h35 O Sócio TNT 06h Hollywood One On One 06h48 ‘Sem Reservas‘ 08h38 ‘Máquina Mortífera‘ 10h37 ‘Máquina Mortífera 2‘ 12h39 ‘Toy Story 2‘ 14h29 ‘As Aventuras de Tintim‘ 16h23 ‘John Carter: entre Dois Mundos‘ 18h44 Mapa do Pop 19h14 ‘Viagem 2: a Ilha Misteriosa‘ 20h56 ‘Ponto de Vista‘ 22h30 ‘Policial em Apuros‘ UNIVERSAL 06h Chicago Med 07h Infomercial 08h Chicago P.d. 08h10 The Librarians 09h Chicago P.d. 09h10 The Librarians 10h Chicago P.d. 11h10 House 11h55 Chicago P.d. 12h10 ‘Gladiador‘ 12h50 Chicago P.d. 14h40 ‘Madagascar‘ 14h55 Chicago P.d. 15h50 Law & Order Svu 16h15 ‘A Múmia‘ 16h45 House 17h40 ‘Memórias de uma Gueixa‘ 18h30 ‘O Mundo Perdido: Jurassic Park‘ 20h15 Law & Order Svu 20h50 ‘Kick-Ass Quebrando Tudo‘ 21h10 Law & Order Svu 23h Chicago P.d. 23h30 Natália 23h55 Chicago Fire 0h ‘Shrek‘ WARNER 06h Mom 06h48 Two And a Half Men 07h36 Friends 08h24 The Big Bang Theory 08h48 ‘Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles‘ 09h03 ‘Força Policial‘ 10h26 ‘Tá Rindo do Quê?‘ 11h16 ‘A Herança de Mr. Deeds‘ 12h55 Friends 13h45 Two And a Half Men 13h48 The Big Bang Theory 14h13 The 100 14h35 The Big Bang Theory 15h The 100 15h03 Supernatural 15h53 The Big Bang Theory 16h18 ‘Os Bons Companheiros‘ 16h40 ‘Força Policial‘ 18h50 ‘Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles‘ 18h56 ‘Serra Pelada‘ 20h50 Supernatural 22h30 Máquina Mortífera 23h20 ‘Argo‘