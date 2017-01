O corpo da copeira Rosária Miranda da Silva, de 44 anos, está sendo velado o salão paroquial da Igreja do Abranches, em Curitiba. O corpo será enterrado às 17 horas no Cemitério de Itaperuçu, na Região Metropolitana.

Ela morreu no domingo (1) no Hospital Cajuru. Ela estava internada no Hospital Cajuru desde o dia 23 de dezembro, quando foi atingida por um tiro na cabeça na saída de uma confraternização em um restaurante no Centro Cívico. Uma investigadora da Polícia Civil do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) confessou ter atirado pelo menos seis vezes em Rosária, porque estava irritada com o som alto. A policial foi afastada das funções, mas vai responder o processo em liberdade, o que revolta amigos e familiares de Rosária. O clima é de comoção e revolta. Os familiares devem fazer um protesto na quarta-feira pela prisão da policial que atirou em Rosária.

Rosária participava de uma confraternização em um prédio quando foi atingida.

Um vídeo mostra que ela já se despedia das amigas no momento do crime. O disparo foi feito pela janela do apartamento da policial.

A Delegacia de Homicídio chegou a pedir a prisão da investigadora, mas o pedido foi negado pela Justiça.