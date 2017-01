Assaltantes se dão mal em sinaleiro do Fazendinha. Saiba como foi

Por volta das 7h30 desta segunda-feira (2), uma equipe da Guarda Municipal de Curitiba (GMC) atendeu uma tentativa de assalto, quando os suspeitos em uma motocicleta deram voz de assalto aos ocupantes de um Fiat Palio, que estava parado no semáforo, na Rua Carlos Klentz com a Rua Arnaldo Thá, próximo ao terminal do bairro Fazendinha.



A ação terminou com um suspeito ferido e o outro, que pilotava a motocicleta, conseguiu fugir após troca de tiros. Os pertences da vítima foram recuperados pelos guardas, e um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

O suspeito ferido foi socorrido ao hospital do Trabalhador.