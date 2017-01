Rebelião que já dura 17 horas no AM tem ao menos 25 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma rebelião no maior presídio do Amazonas, que já dura mais de 17 horas, registra, ao menos, 25 presos mortos. Entre as vítimas fatais, segundo as primeiras informações, há decapitados. O motim começou na tarde deste domingo (1º), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174, em Manaus. Os corpos dos detentos estão no IML (Instituto Médico Legal) da capital do Estado, segundo informou a Polícia Militar. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a rebelião foi motivada por uma briga entre facções criminosas que atuam dentro da unidade prisional. Além das mortes, 12 agentes prisionais foram feitos reféns. Na manhã desta segunda-feira (2), eles foram liberados sem sofrer nenhum ferimento. A contagem oficial de mortos, feridos e fugitivos só será divulgada quando os policiais assumirem o controle total da penitenciária. FUGA Em outra unidade prisional em Manaus, pelo menos 20 detentos fugiram do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade), também na tarde deste domingo. Desse total, 15 fugitivos foram recapturados. Segundo Sérgio Fontes, secretário de segurança pública da capital, esta pode ter sido a maior fuga da história do Amazonas. A SAP, pasta que administra o sistema penitenciário do Amazonas, isolou toda a área onde ficam as duas unidades prisionais. Nas vias que dão acesso à rodovia BR-174, foram montadas barreiras policiais para auxiliar na busca por fugitivos além de impedir que parentes se aproximem dos presídios.