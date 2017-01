Polícia turca detém oito suspeitos de vínculo com atentado de Istambul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia antiterrorista de Istambul deteve nesta segunda-feira (2) oito pessoas suspeitas de ter vínculos com o ataque a uma boate da cidade, na madrugada de Ano-Novo, informou a agência estatal turca Anadolu. O atentado, que causou a morte de 39 pessoas, foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Foram as primeiras detenções relacionadas à ação. Segundo a agência de notícias, os oito foram detidos pelos esquadrões antiterroristas e estão sendo interrogados na principal sede da polícia de Istambul. O atirador, que escapou depois de realizar o ataque, não estava entre os oito. Até o momento, não foram revelados mais detalhes sobre os suspeitos. Também nesta segunda, o Estado Islâmico divulgou uma nota afirmando que um "soldado heroico do califado atingiu uma das casas noturnas mais famosas em que os cristãos celebram seu feriado apóstata". O ataque ao célebre clube Reina aconteceu pouco após a virada do ano e deixou 39 mortos, incluindo estrangeiros de nacionalidades como francesa, belga, israelense e libanesa. Dos 69 feridos, quatro estavam em estado grave.