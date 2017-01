(foto: Joel Rocha/SMC)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou no primeiro dia de mandato, nesta segunda-feira (2), planos para a recuperação das principais ruas que ligam o Centro aos bairros, com a Mateus Leme, e a conclusão das obras que estão em andamento, como a revitalização da Raul Pompéia, na CIC.

Com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Eduardo Pimentel, Greca vai se reunir com engenheiros da prefeitura para os estudos de recuperação.

Ele também afirmou que, em dez dias, um levantamento completo sobre as contas públicas do município será publicado, fator importante para saber exatamente em que ponto se encontra a saúde financeira da cidade. “Esta radiografia dos cofres da cidade é imprescindível nesses primeiros dias de gestão”, destacou Greca.

Greca também confirmou o repasse de R$ 60 milhões por parte do governo estadual para a capital. Os recursos são provenientes de adiantamento de ICMS e foram anunciados pelo governador Beto Richa na cerimônia de posse do prefeito, no domingo (1), no Memorial de Curitiba.

“Começar a gestão com uma notícia positiva desse porte nos deixa mais otimistas para atender com agilidade as diferentes demandas de nossa cidade, que não são poucas”, disse Greca.

Após subir a rampa do Palácio 29 de Março, no Centro Cívico, com secretários e assessores, Greca respondeu a perguntas de jornalistas em uma entrevista coletiva. Reforçou a prioridade para com a saúde dos moradores de Curitiba, as tratativas para a reintegração do transporte público e a redução em 40% nos cargos de comissão e funções gratificadas.