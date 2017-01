Cerca de 250 mil veículos circularam pela BR-277 na semana do Ano-Novo

(foto: Divulgação)

Após uma semana movimentada, o veranista pôde aproveitar o feriado de Ano-Novo até os últimos minutos. Entre segunda-feira (26) até domingo (01), quase 250 mil veículos viajaram em ambos os sentidos da BR-277.

Durante quase toda a semana, a previsão do Simepar (Serviço Meteorológico do Paraná) era de sol e isso se cumpriu. Com isso, os dias com maiores movimentos foram: segunda-feira (35 mil), terça-feira (33 mil), quarta-feira (32 mil), quinta-feira (38 mil), sexta-feira (41 mil), sábado (26 mil) e no domingo foram mais de 35 mil).

Apesar do fluxo intenso, a concessionária Ecovia que administra a BR-277 informa que não teve acidentes que chegaram a causar grandes retenções na rodovia e que o aumento no número de veículos e bases operacionais para a temporada foi válido para otimizar a viagem das famílias.

“Para quem for retornar nesta segunda-feira pela BR-277 sentido Curitiba deverá encontrar fluxo intenso, apesar de não ter chances de lentidão. Picos de mais de dois mil automóveis são esperados por hora ao decorrer do dia”, explica Raul Boff, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia.

O 0800 410 277 é o telefone da concessionária e funciona 24h por dia. Deve ser usado em casos de panes, acidentes, etc.