Empresário vê Fernandez perto de acordo com o Grêmio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário de Gabriel Fernandez, Flavio Perchman, acredita que o jogador possa fechar com o Grêmio até terça-feira. O atacante de 22 anos pertence ao Racing, do Uruguai, e precisa ser comprado. Já a direção gremista é mais cautelosa quanto a isso. "Acredito que feche entre hoje [segunda] e amanhã [terça~]", disse o agente ao UOL Esporte. "Um clube como o Grêmio seria um passo excelente para a carreira do jogador", completou. "El Toro" foi artilheiro do último Campeonato Uruguaio e é alvo admitido da direção do Grêmio. Porém o entusiasmo no Brasil não é o mesmo do procurador do atleta. Segundo o vice de futebol Odorico Roman, a negociação está avançando, mas não em um estágio tão próximo da conclusão. O Grêmio precisará desembolsar perto de 2 milhões de dólares (R$ 6,5 milhões) para adquirir 70% dos direitos do atleta. Os outros 30% permanecem com o clube uruguaio, para lucrar em uma eventual venda futura. Fernandez mede 1,86 e chama atenção pela força. Tem 80 kg e é referido pelo comando gremista como o "fazedor de gols" prometido no fim do ano passado. Até o momento, o volante Michel foi o único jogador anunciado pelo clube tricolor. A direção pretende dois laterais e até três atacantes, caso não perca nenhum jogador na janela de transferências.