Serginho do Posto é eleito presidente da Câmara Municipal de Curitiba

O vereador Serginho do Posto (PSDB) foi eleito hoje presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Ele garantiu a vaga com o apoio de um bloco de partidos que reúne 25 dos 38 vereadores eleitos. O vereador Jairo Marcelino (PSD), que chegou a ser cogitado como candidato avulso, mas desistiu de concorrer. Com isso, o vereador do PSDB concorreu como candidato único e teve 36 votos. Duas vereadores se abstiveram da votação: professora Josete (PT) e Noêmia Rocha (PMDB).

