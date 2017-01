Cruzeiro completa 96 anos e torcida espera presente prometido por Gilvan

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - No fim de dezembro, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, prometeu uma grande contratação. O reforço chegaria como presente para a torcida. De acordo com o dirigente, esse presente seria de Natal, o que acabou não ocorrendo, ou então de aniversário. E o dia do aniversário do Cruzeiro chegou. Nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o clube celeste completa 96 anos de fundação. "Estamos atrás de pelo menos um atleta e, a qualquer momento, ele chega aí. Não sei se vai presentear no Natal, mas já estamos acertados com o clube e o atleta, não vamos divulgar nada que seja o contrato. Se não der para ser no Natal, na certa vai ser no aniversário do Cruzeiro", prometeu Gilvan dois dias antes do Natal. E a expectativa da torcida é que Gilvan cumpra a promessa nesta segunda e anuncie a contratação de um grande jogador. De acordo com apuração do UOL Esporte, Marcelo Moreno é o nome mais próximo de ser confirmado pelo Cruzeiro. Agora já sem vínculo com o Changchun Yatai, da China. Moreno foi procurado para renovar, assim como recebeu uma proposta para retornar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Mas o desejo em defender o Cruzeiro mais vez, o esforço feito pela diretoria em sua contração e a relação com a torcida pesam na decisão do atacante. Mas Gilvan de Pinho despistou quando prometeu o presente. O mandatário deu algumas dicas, que tiraram Marcelo Moreno da lista. De acordo com Gilvan, se trata de um jogador brasileiro que atua no exterior e que jamais defendeu o Cruzeiro. Dentro desse perfil, sugiram alguns nomes, como os de Jadson, Elias e Thiago Neves. Todos atletas com vínculos com equipes estrangeiras. Enquanto a torcida espera pelo presente prometido, o Cruzeiro já tem três reforços confirmados para 2017. O zagueiro equatoriano Luis Caicedo, o lateral esquerdo Victor Barbosa e o volante Hudson já foram anunciados oficialmente pelo clube.