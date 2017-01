Bruna Marquezine e Neymar passam Réveillon juntos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demorou, mas Bruna Marquezine e Neymar deixaram de se esconder nas redes sociais. Eles aproveitaram o clima de final de ano para presentear os fãs com uma série de fotos e vídeos românticos. Embora não tenham se pronunciado a respeito da possível reconciliação, a atriz e o jogador passaram o Réveillon juntos e posaram para selfies. Em uma das imagens, publicadas pelo craque, Bruna aparece lhe dando um beijo na testa. Nos vídeos, os dois dançam funk e a atriz o beija no rosto. Procurada, a assessoria da artista não confirmou o namoro. Mas o provável o casal apareceu também em uma postagem da apresentadora Angélica. No clique, estavam David Brazil, Rafael Zulu e sua mulher, Thiaguinho com Fernanda Souza e Gabriel Medina com a namorada. Desde quando? Os rumores da volta ficaram mais fortes no final de dezembro, quando o jogador publicou uma foto ao lado da atriz. Ele estava fantasiado de Batman. Ela, de Mulher-Gato. Bruna usava um espartilho preto decotado, máscara e um pingente de morcego. Sem legendas, as imagens não deram muitas pistas para onde eles iam. Em setembro, os dois foram flagrados almoçando juntos em Barcelona. No mesmo mês Neymar curtiu uma foto de Bruna na Instagram , dando a entender que teriam retomado o contato. E quem não se lembra da comemoração pelo ouro olímpico no futebol? Na ocasião, o atacante subiu as arquibancadas para abraçar e beijar a atriz. Em entrevista à Globo, ele disse na época que foi até ela porque tinha prometido comemorar com uma pessoa muito especial. Os dois namoraram até o início de agosto de 2014.