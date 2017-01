Com importações fracas, superavit comercial é o maior da história em 2016

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com o fraco desempenho da economia brasileira, que tem levado as importações a caírem mais que as exportações, a balança comercial teve um superavit de US$ 47,69 bilhões em 2016, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo positivo do ano representou um aumento de 142,3% na comparação com 2015 e foi o maior desde o início da série histórica, em 1989. O maior recorde anterior havia sido em 2006, quando as exportações superaram as importações em US$ 46,45 bilhões. O mau momento da economia brasileira tem prejudicado as compras de produtos de outros países, cenário que vinha levando a balança comercial brasileira a registrar resultados positivos recordes. Em dezembro, o cenário foi um pouco diferente, com um superávit de US$ 4,41 bilhões, uma queda de 7,2% em relação a novembro de 2016 e uma redução de 29,2% na comparação com o mesmo mês do ano retrasado.