Liverpool empata, e Chelsea pode disparar na liderança do Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem entrar em campo pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o líder Chelsea já tem o que comemorar. Nesta segunda-feira (2), o vice-líder Liverpool empatou em 2 a 2 com o Sunderland fora de casa e pode ver o rival londrino abrir oito pontos de vantagem na ponta do Nacional. Com 49 pontos ganhos, o Chelsea enfrenta o Tottenham nesta quarta, às 18h, também fora de seus domínios. A equipe comandada por Conte acumula 13 vitórias seguidas no Inglês. A folga na ponta pode vir graças a um pênalti assinalado praticamente no fim do jogo para o Sunderland. Aos 38 min, o árbitro viu um toque de mão de Sadio Mané dentro da área e não hesitou em marcar a irregularidade. Na batida, Defoe deixou tudo igual. Foi dele também o gol que empatou o confronto em 1 a 1, aos 19 min da etapa inicial. Os gols do Liverpool foram marcados por Sturridge, aos 19 min do primeiro tempo, e por Mané, aos 26 min da etapa final. ALÍVIO Quem também se beneficiou com o empate do clube de Liverpool foi o Manchester City. Após perder para o rival no sábado (31), a equipe se recuperou nesta segunda e bateu o Burnley por 2 a 1. Com o resultado, o City foi aos 42 pontos e voltou a ameaçar a segunda colocação do Liverpool, que chegou aos 44 pontos. O time de Guardiola teve um jogador a menos desde os 31 min da etapa inicial, quando o brasileiro Fernandinho foi expulso. Mesmo com a inferioridade numérica, conseguiu chegar ao primeiro gol aos 12 min do segundo tempo, com Clichy. Quatro minutos depois, Aguero ampliou. Ben Mee descontou aos 24min. GOL ESCORPIÃO Um dos gols mais bonitos do final de semana foi protagonizado por Olivier Giroud, do Arsenal, na vitória do clube londrino por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, pela 19ª rodada. Aos 17 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar com o chamado "chute escorpião", acertando a bola no ar com o calcanhar depois de já tê-la ultrapassado com o corpo. O segundo gol foi anotado pelo atacante nigeriano Iwobi. A vitória deixou a equipe com 40 pontos, dois a menos que o Manchester City e um jogo a menos. O Arsenal entra em campo na terça (3) para enfrentar o Bournemouth.