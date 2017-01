Turista é atingida por raio em praia paulista. Veja o vídeo

Redação Bem Paraná com agências

(foto: Reprodução Youtube)

Uma turista, que caminhava na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral paulista, foi atingida por um raio. Taline Campos, de 25 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e foi internada em estado crítico.

Um vídeo registrado por um morador da cidade mostra o momento em que o raio atinge Taline. Ela caminha tranquilamente pela beira do mar, mesmo após a tempestade ter se formado. Em determinado momento, ela é atingida em cheio pelo relâmpago e cai no chão. Uma outra pessoa, que estava ao lado dela, não se feriu.

Assim como Taline, outros moradores e turistas também preferiram não se abrigar durante a tempestade. No vídeo, é possível identificar pelo menos dez pessoas, incluindo crianças, a menos de dez metros da jovem, que caminhava sozinha no momento do acidente.

Climatologista afirma que jovem atraiu a descarga por causa do mar.