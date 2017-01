Azealia Banks ofende brasileiros e gera onda de críticas e memes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Azealia Banks, conhecida por causar polêmica nas redes sociais, discutiu neste final de semana com seguidores brasileiros no Facebook e os chamou de "aberrações do terceiro mundo". Revoltados, internautas passaram a mandar mensagens para a cantora americana, que respondeu novamente ofensiva: "Não sabia que na favela tinha internet". Depois da confusão, ela apagou alguns posts, mas os prints já circulavam pela internet. "Quando essas aberrações do terceiro mundo vão parar de trazer spam na minha página com esse inglês errado e falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de black whore [puta negra] por um brasileiro branco", escreveu em sua página oficial. Após a enxurrada de críticas, Azealia mandou um internauta calar a boca. "O Brasil tem a maior quantidade de pessoas que fazem spam, que lotam a minha página com insultos racistas e com mensagens que copiam e colam do tradutor." O episódio rendeu uma das primeiras ondas de memes de 2016. Só foi precedido pela saia justa de Mariah Carey, que durante apresentação da Times Square, em Nova York, acabou deixando explícito o uso de playback, ao se enrolar com o som. Depois do constrangimento, ela afirmou ter sido sabotada. A produtora do show negou a acusação.