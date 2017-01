Paraná Clube volta das férias e “perde” atacante

Bruno Batata: em vez do Paraná, o Joinville (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube voltou das férias nesta segunda-feira (2) e já teve que encarar uma má notícia: o atacante Bruno Batata, 32 anos, não vem mais. É o segundo jogador com que o clube negociava e que acabou indo para outra equipe.

Bruno Batata estava nos planos do clube para este ano de 2017, mas nesta segunda-feira (2) ele acertou com o Joinville. Revelado pelo Coritiba, ele passou por vários clubes do futebol paranaense e disputou a última Série B pelo Londrina.

Antes dele, o Paraná tentou também o atacante Alan Mineiro, ex-Corinthians e que estava no Bragantino. A negociação estava encaminhada, mas na última quinta-feira ele optou por assinar com a Ferroviária de Araraquara.

Até agora, o clube trouxe apenas o goleiro Léo e os laterais Júnior e Igor Cariús. Alex Santana, meia que estava do Guarani, está virtualmente acertado, mas ainda não foi confirmado oficialmente.

Alguns nomes que foram especulados como possíveis reforços são o lateral Daniel Damião (Guarani), o zagueiro Leandro Amaro (Guarani) e os meias Auremir (Guarani), Thiago Primão (Botafogo-SP) e Guilherme Parede (Coritiba).

Em contrapartida, o clube já perdeu 20 jogadores, entre aqueles que encerraram o contrato e aqueles que retornaram a seus clubes de origem após empréstimo. Ainda podem sair o zagueiro Alisson, o volante Anderson Uchoa, os laterais/meias Rafael Carioca e Fernandes e o meia Válber.

Nesta segunda-feira, os jogadores iniciaram os exames de pré-temporada. Nesta terça (3), o treinador Wagner Lopes e o diretor de futebol Rodrigo Pastana vão conceder entrevista. A estreia do Paraná na temporada será em 25 de janeiro, contra o Avaí, na Vila Capanema. A partida é válida pela Primeira Liga.