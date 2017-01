Sofrência e cantoras dominaram rádios em 2016

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se a música pode captar a emoção de uma época, o brasileiro parece ter quebrado o coração em 2016, em vez de curtir festas sem moderação (por exemplo, "aquele 1% vagabundo", refrão do hit de 2015). Todas as dez músicas mais tocadas na rádio no ano passado foram sertanejos que falam de separações, términos de relacionamento e arrependimentos. À exceção de "Sosseguei", de Jorge e Mateus, que diz: "Se quer cinema eu sou o par perfeito/ Quer curtir balada já tem seu parceiro/ Vou ficar em casa amando o dia inteiro/ dividir comigo o seu brigadeiro". E de "Medo Bobo", sobre o primeiro beijo de um casal. A lista confirma outra grande novidade do ano: a ascensão das mulheres no pop, como Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Maiara e Maraísa. O único artista internacional no top 100 foi Justin Bieber: apareceu em 66º lugar, com "Sorry". Veja, abaixo, as dez mais tocadas nas rádios brasileiras em 2016, segundo levantamento da empresa de monitoramento Crowley, divulgado nesta segunda (2). 1. "Seu Polícia" - Zé Neto & Cristiano (70,6 mil execuções) 2. "Infiel" - Marília Mendonça (67,9 mil execuções) 3. "Pronto Falei" - Eduardo Costa (65,5 mil execuções) 4. "Romântico Anônimo" - Marcos & Belutti (65,2 mil execuções) 5. "Medo Bobo" - Maiara & Maraísa (63,3 mil execuções) 6. "Vai me Perdoando" - Victor & Leo (62,6 mil execuções) 7. "Sosseguei" - Jorge & Mateus (56,6 mil execuções) 8. "50 Reais" - Naiara Azevedo, com Maiara & Maraísa (55,9 mil execuções) 9. "Esqueci Você" - Henrique & Diego (55,4 mil execuções) 10. "Que Pena que Acabou" - Gusttavo Lima (55,3 mil execuções)