Inter acerta com zagueiro Neris, ex-Santa Cruz, por 1 ano

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional acertou sua segunda contratação para a temporada 2017. Trata-se do zagueiro Neris, que disputou o último Brasileiro pelo Santa Cruz. O jogador assina contrato por um ano, por empréstimo, e tem previsão de compra ao fim do período. Neris é vinculado ao Barra-SC. O jogador será cedido ao Internacional por este período e posteriormente, caso aprovado, terá direitos comprados por preço já fixado na assinatura. Ainda não há data para chegada dele a Porto Alegre. A tendência é que isso ocorra poucos dias antes da apresentação oficial do elenco, marcada para dia 11. Com 24 anos, 1,88 de altura e 84 Kg, Hueglo dos Santos Neris tem na carreira passagens por Camboriú, Brusque, Avaí, Metropolitano e Santa Cruz. Na última temporada, disputou 37 jogos e não marcou gols. Além do Inter, Fluminense e Sport também estavam interessados na contratação do jogador. O anúncio oficial depende apenas da assinatura de contratos e da realização de exames médicos. Com a alegação de 'não falar em nomes' a direção do Internacional só irá se manifestar sobre o caso após oficializar a chegada do atleta.