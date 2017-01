Parceria com agente é trunfo do Fla para tentar tirar Marinho do Vitória

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - “É muito difícil.” Desta forma a diretoria do Flamengo define a negociação para tentar contratar o atacante Marinho do Vitória. Os altos valores envolvidos e a resistência do clube baiano em negociá-lo são obstáculos consideráveis que os cariocas precisam resolver nos próximos dias. O trunfo do clube é justamente a parceria entre atleta e empresário Jorge Machado. O agente tem bom trânsito com a diretoria rubro-negra do Rio e já manifestou ao Vitória o desejo do cliente. As partes estão alinhadas, mas a proposta do Flamengo ainda não alcançou o que deseja o clube da Bahia. Jorge Machado e cartolas do Vitória têm reuniões agendadas no decorrer da semana. A expectativa é a de convencer o clube sobre o negócio. Apesar do assédio de outras agremiações do Brasil e do futebol chinês, empresário e jogador priorizam o Flamengo desde que as conversas começaram para uma transferência no Brasil. Já existe um acordo financeiro encaminhado entre Marinho e Flamengo. Os cariocas trabalham com uma oferta para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, mas abaixo do valor da multa rescisória -5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). Nos bastidores da Gávea, os dirigentes acreditam que o negócio não será definido tão rápido e pregam paciência nas conversas. Já em relação ao volante Romulo e ao meia Conca, a expectativa é a de confirmá-los em breve para que estejam presentes na reapresentação do elenco, em 11 de janeiro.