Coritiba deve receber atacante colombiano nesta terça-feira

Filigrana: aguardado nesta terça-feira no Coritiba (foto: Divulgação)

O Coritiba deve receber nesta terça-feira (3) o atacante colombiano Yilmar Filigrana, que estava na segunda divisão do futebol do país. Ele vai fazer os exames médicos e, se aprovado, assinará contrato.

Filigrana, 26 anos, foi uma indicação do observador técnico Borba Filho. Ele estava acertado desde o dia 20 de novembro, mas só agora virá para os exames. Por uma política interna do próprio Coritiba, ele nunca chegou a ser confirmado até agora. “Só gosto de afirmar a partir do momento em que o atleta estiver aqui”, chegou a dizer o diretor de futebol Alex Brasil.

O atacante atuava pelo Quindio, da segunda divisão colombiana. Tem 1,88m e 77 kg. Ele é o quinto reforço do Coritiba para 2017. Antes dele, o clube confirmou o zagueiro Werley, o volantes Jonas e Matheus Galdezani e o atacante Rildo.

Outro estrangeiro que o Coritiba chegou a sondar foi o argentino Matias Suárez, meia do Belgrano. O jogador teve boa atuação contra os coxas-brancas nos confrontos entre as equipes pela Copa Sul-Americana. Mas o jogador resiste em sair do Belgrano. Ele foi relevado lá e voltou para lá em 2016, após oito temporadas no futebol da Bélgica.

A delegação coxa-branca retorna de férias nesta quarta-feira (4). Os jogadores farão os exames de praxe e no dia 7 embarcam para Foz do Iguaçu, onde farão a pré-temporada.