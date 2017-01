Meia do Atlético terá que prestar esclarecimento sobre assassinato

Redação Bem Paraná com UOL

02/01/17 às 18:12 Redação Bem Paraná com UOL

O meia argentino naturalizado chileno Luciano Cabral, que estava no Atlético, terá que prestar esclarecimentos sobre um assassinato ocorrido na Argentina. As informações são do UOL.

O caso ocorreu na cidade de General Avelar, onde o jogador passava as festas de fim de ano. Segundo o jornal Dia del Sur, de Mendoza, o irmão de Cabral, de 17 anos, foi apreendido após uma briga de rua em que pedras de um muro foram usadas para golpear a vítima na cabeça. O meia do Atlético teria se envolvido na briga e deixado o local antes da chegada da polícia.

A briga se iniciou após uma discussão entre a vítima e amigos de Cabral. O homem atingido e morto tinha saído da prisão há um mês. O jogador teria prometido se apresentar à polícia nesta terça-feira (3), acompanhado de um advogado.

Procurado pelo portal UOL, o Atlético disse que não tem informações sobre o caso.