Vídeo mostra turista atingida por raio; vítima está em estado grave

GILMAR ALVES JR SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - "Nossa! Pegou a moça". Desta forma reagiu a corretora de imóveis Carminie Glória Ferrari Pacheco, 52, ao perceber que havia acabado de filmar um raio atingindo uma turista na Praia do Sonho, em Itanhaém, na tarde deste domingo (1º). Moradora de Guarulhos, Taline Caroline Barbosa de Campos, 25, caminhava com uma amiga à beira-mar quando foi atingida. Ela permanece internada em estado grave na tarde desta segunda-feira (2). Socorrida inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itanhaém, onde foi entubada e levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Taline foi transferida nesta segunda para a UTI do hospital municipal Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos. Seu estado é grave, e ela respira com a ajuda de aparelhos. Moradora da capital paulista, Carminie estava à janela do quarto do seu apartamento na Praia do Sonho, no segundo andar, quando se deparou com a turista caindo, juntamente com a amiga -que não foi ficou ferida. A corretora contou que tem o costume de fotografar e filmar a paisagem com o celular que e ficou surpresa com o início do temporal. "Eu nunca tinha visto esse volume de raios." "Eu estava filmando na verdade o vento carregando as coisas, os guarda-sóis e cadeiras. No terceiro minuto aconteceu esse fato", disse. Ela diz que a amiga de Taline começou a chacoalhar os braços pedindo ajuda. "[As pessoas] só perceberam depois que a colega virou a moça ao contrário e ela já estava desfalecida." Carminie conta que as pessoas que estavam na praia agiram de forma rápida quando viram o que aconteceu. "Pegaram a moça, vieram para a calçada, atravessaram a rua e ficaram em um bar para esperar o resgate." Na noite deste domingo, a corretora postou as imagens em seu perfil no Facebook. O vídeo foi divulgado no domingo pelo portal G1 Santos. 'PÉTALAS DE FLOR' Também na virada do ano, em dezembro de 2014, quatro pessoas morreram em Praia Grande, no litoral sul paulista, depois que um raio caiu em cima de dois guarda-sóis -eles abrigavam oito pessoas da mesma família. "Eu vi um clarão enorme em cima dos guarda-sóis e [ouvi] um estrondo forte. Eles [vítimas] caíram no chão igual pétala de flor se abrindo, uma para cada lado", contou na época o empresário Edelcio Luciano Berbel, 41, que viu a cena de um apartamento em frente à praia.