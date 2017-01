Holocracia: Um modelo inovador de gestão e governança

A complexidade cada vez maior das operações e a necessidade de atendimento mais rápido das demandas dos consumidores, têm levado organizações a adotarem sistemas de gestão que revolucionam o dia a dia nos escritórios. Assuntos como auto gerenciamento, definição exata de papéis e responsabilidades profissionais, gerenciamento de projetos e custos, são métodos de trabalho que fazem parte desta abordagem de gestão e governança. Holocracia vem do termo grego “holos” e significa todo, na visão de Aristóteles, “O todo é maior do que a simples soma das suas partes”. Aplicando este conceito no meio empresarial, a empresa e as equipes fazem parte de projetos maiores, que por sua vez pertencem a departamentos, gerencias, diretorias que compõe a empresa como um todo.

Holocracia e os modelos atuais de gestão

A estrutura hierarquizada das empresas em um contexto inovador e complexo leva as mesmas a perder o controle e eficiência na medida em que cada vez mais somos exigidos a tomar decisões ágeis e eficazes. O que a holocracia propõe é mudar a forma de encarar estas questões, incluindo varias práticas essenciais para a estrutura organizacional e de governança. Brian J. Robertson, um dos maiores especialistas no assunto, define seis características principais de uma empresa holocrática:

Organização em Círculos

a organização se constrói com uma “hologarquia” de círculos semi-autônomos auto-organizados. Cada circulo tem um propósito que vem de um nível superior, e este circulo terá a autoridade e a responsabilidade de executar, mensurar e controlar seus próprios processos para alcançar este propósito. O círculo é composto por diversos papéis (roles) individuais.

Conexões duplas ou relacionadas

Um círculo sempre está conectado com o circulo de nível superior mediante por pelo menos duas pessoas que pertencem e tomam parte na tomada de decisões de ambos os círculos. Uma dessas conexões é a pessoa que representa o circulo superior e tem a responsabilidade global pelos resultados do circulo inferior e a outra é a pessoas eleita dentro do circulo de nível inferior.

Reuniões do Círculo:

Cada círculo se reúne regularmente para estabelecer as políticas e delegar as responsabilidades e o controle das áreas funcionais e de papéis específicos.

Decisões por emergência integrativa

As políticas e decisões são tomadas em reuniões de círculo mediante a integração sistemática do valor principal de cada proposta até que nenhuma pessoa presente na reunião veja perspectivas adicionais que necessitem ser integradas.

Direção dinâmica

A holocracia transcende o sistema de direção baseado na previsão e controle com um sistema de direção dinâmica. Todas as políticas e decisões se estabelecem baseadas no entendimento atual e se refinam na medida que novas informações surgem.

Eleições integrativas

As pessoas são eleitas para os papéis chave mediante um processo de eleição depois de um debate aberto.

