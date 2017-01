Em 2017, mercado quer empregar até hacker

Quem está pensando na carreira neste ano e ainda tem algumas dúvida sobre a área a ser seguida, pode dar uma olhada na listagem das profissões que estarão em alta neste ano de 2017. Quem atua na área de tecnologia, administração, direito, contabilidade, economia e marketing já tem meio caminho trilhado. Tem vaga até para hacker, mas para analisar o comportamento dos consumidores. Basta buscar especificidades das áreas de atuação em consonância com a situação economica e política do País. Com este direcionamento, estudo e trabalho, os profissionais que resolverem atuar terão sucesso garantido neste ano.

Especialistas ressaltam que, além das competências técnicas, a qualidade mais desejada pelas empresas de seus funionários é a capacidade de flexibilidade, ou seja, daquela pessoas que é capaz de exercer diversas atividades e não apenas aquelas para as quais foi contratado.

Profissionais que estarão em alta em 2017

Supervisor de Planejamento e Controle de Produção

O que faz: coordena o processo fabril, desde a entrada de insumos até a distribuição do produto

Salário: entre R$ 6.000 e R$ 9.000

Formação exigida: administração de empresas

Por que está em alta: o profissional é responsável por ajustes que tornam o negócio mais eficiente e lucrativo

Desenvolvedor Mobile

O que faz: cria a programação de novos aplicativos para smartphone

Salário: entre R$ 7.000 e R$ 15 mil

Formação exigida: programação para web e engenharia da computação

Por que estará em alta: empresas vão continuar investindo na criação e na melhoria de seus aplicativos

Office Manager

O que faz: atende as demandas da recepção, cuida dos horários de motoristas e do estoque da copa. Também gerencia contratos terceirizados

Salário: entre R$7.000 e R$10 mil

Formação exigida: administração de empresas e secretariado executivo

Por que estará em alta: o mercado necessitará de profissionais com um papel mais híbrido, que some responsabilidades

Analista Contábil bilíngue (inglês)

O que faz: analisa, classifica e fecha balanços financeiros

Salário: entre R$ 5.000 e R$ 12 mil

Formação exigida: ciências contábeis, economia e administração de empresas

Por que estará em alta: com a evolução da área contábil, profissional será acionado para assessorar gestores na tomada de decisões

Analista de Desenvolvimento Organizacional

O que faz: avalia as competências principais de cada cargo nas empresas e faz planos de carreira

Salário: entre R$ 4.000 e R$ 7mil

Formação exigida: administração de empresas com especialização em Recursos Humanos

Por que estará em alta: start-ups e empresas de pequeno porte vão demandar esse tipo de profissional para fortalecer as equipes.

Diretor de Novos Negócios

O que faz: avalia o mercado e propõe soluções para novos projetos e produtos

Salário: entre R$ 25 mil e R$ 35 mil

Formação exigida: administração com pós em planejamento estratégico

Por que estará em alta: empresas necessitarão de executivos estratégicos para ampliar número de contratos

Growth Hacker (Hacker de crescimento)

O que faz: analisa dados sobre comportamento digital do consumidor e cria novas soluções de marketing

Salário: entre R$ 10 mil e R$ 15 mil

Formação exigida: marketing, design e programação para web

Por que estará em alta: faz a interface com todos os setores da empresa e supre a necessidade de inovação

Gerente de Compliance e Risco

O que faz: implanta normas e auditorias para o gerenciamento de riscos

Salário: entre R$ 18 mil e R$ 25 mil

Formação exigida: direito e administração

Por que estará em alta: evita que os negócios sejam afetados por fatores externos e internos inesperados

Diretor de CSC (Centro de Serviços Compartilhados)

O que faz: coordena, ao mesmo tempo, setores como o administrativo, o contábil, o financeiro e o de TI nas empresas

Salário: entre R$ 28 mil e R$ 40 mil

Formação exigida: administração de empresas

Por que estará em alta: torna o negócio mais competitivo e desburocratiza os processos internos

Gerente de Planejamento Tributário

O que faz: calcula impostos, elabora demonstrações contábeis e faz atualização da legislação fiscal

Salário: entre R$ 16 mil e R$ 22 mil

Formação exigida: direito e ciências contábeis com especializalção em direito empresarial

Por que estará em alta: constroi planos para reduzir a carga tributária das empresas