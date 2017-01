Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), gravou uma mensagem em áudio do quarto do hospital Marcelino Champagnat, onde está internado desde o início da tarde desta segunda-feira, depois de ter uma crise de falta de ar, e ser diagnosticado com um quadro de tromboembolia pulmonar. Na mensagem, Greca garante que está bem, e que só precisa de um tempo de descanso para retomar o trabalho na prefeitura. “Eu estou bem, sendo bem tratado e medicado e em breve estaremos juntos. Preciso só de um pequeno descanso”, afirma o prefeito na mensagem.

