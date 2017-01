Escritor e crítico de arte britânico John Berger morre aos 90 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor, artista plástico e crítico de arte britânico John Berger morreu, nesta segunda-feira (2), aos 90 anos. Ano passado, ao fazer 90 anos, ele foi apontado pelo jornal britânico "The Guardian" como o intelectual mais influente de sua geração. Com formação marxista, Berger foi o ganhador, em 1972, do prestigioso Man Booker Prize, com seu livro "G.", publicado no Brasil pela editora Rocco. Ele também se tornou famoso pela série "Modos de Ver", exibida na BBC. O texto lido no programa depois foi publicado em livro, como um ensaio -que virou uma obra de referência na crítica de arte. O livro também foi publicado no país pela Rocco, que editou ainda "Aqui nos Encontramos", "Bandeira e Lilás" e "De A a X", entre outros. Na juventude, Berger começou a carreira como pintor, mas fez a transição para a crítica ao trabalhar na "New Statesman", importante suplemento sobre artes e política britânico.