Ler livros nas férias escolares conta como diversão

As férias chegaram e as crianças e adolescentes estão a todo o vapor, não é mesmo? Como proporcionar momentos prazerosos e produtivos para eles? A leitura pode ser mais do que um artifício educacional e uma obrigação escolar, é também uma atividade lúdica e divertida. Aproveite as horas livres ou mesmo os longos percursos durante as viagens em família para enriquecer a imaginação e o intelecto deles. Algumas crianças resistem a ler nas férias; alegam que já leem livros na escolas. Ler nas férias, porém, conta como diversão. E mais que isso.

A leitura estimula a criatividade e a imaginação; favorece novas aprendizagens; e contribui para que a criança amplie o seu vocabulário, adquira cultura, melhore a escrita, e desenvolva a capacidade crítica. Além disso, a leitura melhora o desempenho da criança na escola, por ser fundamental em todas as disciplinas. Se uma criança não souber ler e interpretar um problema matemático, por exemplo, com certeza, enfrentará dificuldades.

Algumas obras são boas pedidas para as crianças. Cheiro de mato, de Regina Rennó, fala da simplicidade da vida rural são celebradas por esta história, contada em versos e ricamente ilustrada pelas belas paisagens do campo.

As razões do coração, de Maria da Glória Cardia de Castro, também remete às férias bucólicas. Daniel vai passar alguns dias na fazenda de seu avô, no interior. Tudo é novidade, descobertas e aprendizado para este menino da cidade grande que se encanta com a sabedoria de seu querido avô, sempre pronto a ensinar e mostrar a melhor forma de compreender e estar no mundo.

Em Férias do orfanato, de Odette de Barros Mott, as crianças do orfanato estão prontas para fazer a tão esperada viagem de férias para a praia. Acompanhadas das irmãs do convento e de tia Deise, irão conhecer o mar, nadar, se divertir e aprender. Mas um fato inesperado faz a viagem transformar-se em pesadelo, e ainda há uma surpresa para se revelar.

Dicas de leitura

Antes da alfabetização

- É fundamental possibilitar à criança entrar em contato com os livros desde cedo. A criança pequena precisa brincar, manusear, tocar o livro. Hoje, as editoras oferecem uma infinidade de livros diferenciados com material apropriado para essa idade, como livros de plástico, com texturas diferentes, maleáveis e coloridos. É importante que os pais levem as crianças a bibliotecas, feiras de livros, bancas de jornais, espaços onde a criança possa ter contato com os livros.

- Perceber o interesse dos adultos em relação à leitura favorece o interesse da criança. Se os pais gostam de ler e têm esse hábito, o comportamento influencia a criança e contribui para que ela também desenvolva o gosto pela leitura.

- É essencial ler para as crianças. O interesse pela leitura começa nesse vínculo, nessa troca. A criança entra no universo das histórias, se envolve, se encanta e começa a desenvolver o desejo de se apropriar da leitura, de se tornar um leitor.

- Além de ler, é muito importante conversar com a criança sobre a história. Perguntar sobre o que ela entendeu, sobre qual personagem gostaria de ser, se ela daria um final diferente. Ler é muito mais do que decodificar, dar um som para letras, ler é construir sentido, é encontrar significado. Ao conversar sobre o que leu, a criança pensa, reflete, e desenvolve a sua capacidade de compreensão.

- Os livros devem ser organizados em um local de fácil acesso para as crianças, como em baús ou estantes baixas, que possibilitem a sua busca, quando elas quiserem. Os livros devem ficar como “doces”, disponíveis para serem saboreados a qualquer momento.

Durante a alfabetização

- Incentivar a leitura em conjunto: a criança lê uma parte e os pais, outra, até que ela tenha fluência para ler um livro inteiro sozinha.

- No início do aprendizado da leitura, oferecer livros com muitas imagens e pouca escrita e, aos poucos, ir aumentando a quantidade de escrita conforme o desenvolvimento da criança. Quando a criança tem um desafio para além do que está preparada, pode ficar desestimulada. É importante oferecer livros de acordo com a faixa etária da criança e com seu nível de leitura.

- Incentivar a criança a ler nos jornais temas do seu interesse. Existem cadernos especiais para as crianças.

- Estimular a leitura para além dos livros, jornais e revistas. Chamar a atenção da criança para placas, outdoors, para tudo que está a sua volta. Mostrar a importância da leitura para a compreensão do mundo.

- Promover atividades que envolvam a leitura. Por exemplo, a culinária. Incentivar a criança a ler a receita e fazer junto com ela algo que goste muito como brigadeiro ou bolo. É importante que a leitura seja algo prazeroso e não uma obrigação.

Depois da alfabetização

- Mesmo depois de a criança aprender a ler, os pais devem continuar lendo para ela, pois a troca afetiva que se estabelece no contato com os livros favorece o envolvimento com a leitura.

- É interessante estimular a criança a inventar histórias e criar os próprios livros.

- Incentivar a troca de livros entre amiguinhos, primos, vizinhos da criança para favorecer o contato com uma diversidade maior de títulos.

- Familiarizar a criança com diferentes gêneros literários.

- Dosar o tempo de leitura para não sobrecarregar a criança e deixar sempre um gostinho de quero mais.