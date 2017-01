Vem aí novidades no pop e no rock

Não só de rap e hip-hop, todavia, figuram as apostas para 2017. A jovem Jorja Smith, de apenas 19 anos, é considerada uma das pérolas da música pop. Transada, a garota transita com muita habilidade pelo soul e o R&B. Ela, que já foi considerada por muitos como a sucessora de Amy Winehouse, canta desde os 8 anos. Aos 11, já escrevia as próprias canções. Seu maior sucesso, Blue Lights, já conta com milhões de visualizações no YouTube.



No rock, quem deve se destacar é banda britânica The Amazons. Com estrofes melosas e bem produzidas, desde 2015 o grupo vem produzindo singles e EPs certeiros, com uma sonoridade pop para os ouvidos do mundo. O conjunto, inclusive, arrebata multidões por onde passa. A música In My Mind prende a atenção por ter uma construção simples. Little Something equilibra sutileza e riffs pesados na medida correta. Os ingleses do Cabbage são o que de mais interessante surgiu em Manchester nos últimos anos. Com um rock de garagem que beira a displicência, os garotos ironizam a vida britânica. Eles mesmos classificam sua sonoridade de ataque satírico sob a forma discordante do neo pós-punk. A ver.



David Santan, que já fez parcerias com AJ Tracey e Drake, também está entre os principais nomes que devem brilhar neste ano. A música Thiago Silva, um de seus principais singles, externa a capacidade de bolar rimas e estrofes criativas. Ele começou sua trajetória no ano passado, no Black Box, canal do YouTube dedicado ao rap freestyle. De lá pra cá, só vem acumulando elogios e boas críticas.