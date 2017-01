Empresas têm 512 vagas de estágio

Com mais de mil vagas abertas em todo o Paraná, o Centro de Integração Empresa- Escola do Paraná (CIEE/PR) pretende ampliar a inserção de jovens no mercado trabalho em 2017, por meio dos seus Programas de Estágio e Aprendiz.

Em Curitiba e Região Metropolitana são 521 novas vagas disponíveis de Estágio, somente neste período de fim de ano, que é de alta oferta, quando ocorre a reposição com novas contratações. Por meio da parceria com mais de 2.400 instituições de ensino, conveniadas à entidade, o CIEE/PR administrou cerca de 30 mil estagiários/mês em 2016, nos cursos de ensino médio, técnico e ensino superior, além de abrir cerca de duas mil novas vagas para o Programa Aprendiz.

Com capilaridade em todo o Estado, a entidade possui 32 escritórios regionais, incluindo sua sede em Curitiba, contando também com 13 postos de atendimento em instituições de ensino.