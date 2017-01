Lojas promovem saldões de desconto

(foto: Franklin de Freitas)

As redes Magazine Luiza e Colombo anunciaram as datas das grande liquidações de começo de ano. Com descontos de até 70%, a maratona começa nesta quinta-feira, 5, com a Liquidação Bombástica em todas as lojas de rede. Na sexta-feira (6), o Magazine Luiza promoverá a Liquidação Fantástica, que será realizada, simultaneamente, em 16 Estados. Milhões de pessoas irão às 791 lojas da rede para aproveitar descontos de até 70% na 24ª edição da tradicional liquidação.