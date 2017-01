O comércio varejista brasileiro deve deixar de ganhar R$ 10,5 bilhões neste ano. A conta foi feita Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base no número de feriados previstos para este ano.

“Após dois anos de forte recessão econômica. o número excessivo de feriados e suas “pontes” (dias “enforcados”) deveria ser revisto, a fim de contribuir no aumento da produtividade da economia”, destacou a entidade em nota.