Águas-vivas trazem o terror às praias paranaenses

Apesar da sensação de queimadura que aflige aqueles que se envolvem em acidentes com água-viva, na verdade o que ocorre é um envenenamento, provocado por uma substância que o animal utiliza para imobilizar as presas durante a captura ou para se defender dos predadores. O contato com os banhistas, portanto, é uma forma de defesa do animal.