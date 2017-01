Número de afogamentos cai 19,2%

O número de afogamentos no litoral paranaense vem registrando queda nesta temporada. Entre os dias 20 de dezembro e ontem foram 282 ocorrências, menor índice dos últimos cinco anos, pelo menos, e 19,2% a menos do que no mesmo período da temporada 2015/2016, quando haviam sido 349 casos.

O dado negativo, contudo, é que foram registradas duas mortes, ao passo que no ano passado ninguém havia morrido por afogamento no litoral paranaense. O primeiro destes casos foi registrado em Praia de Leste, no Natal, quando um homem de 50 anos foi encontrado totalmente subermo, com parada cardiorrespiratória.

Para evitar acidentes desse tipo, o Corpo de Bombeiros alerta que as pessoas devem evitar buscar diversão em cavas. Além disso, brincadeiras como saltos a partir de estruturas elevadas devem ser evitada. O banhista deve procurar nadar sempre em locais com postos de guarda-vidas, permanecendo em local com profundidade em que a água não ultrapasse o umbigo.