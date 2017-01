Estradas do Paraná registram 479 acidentes e 15 mortes no fim de ano

Nos feriados de fim de ano, Natal e Ano Novo, foram registrados 479 acidentes nas estradas federais e estaduais do Paraná, com 528 feridos e 45 mortos. Os números são da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPPv). Nas estradas federais, segundo o balanço da PRF-PR, ocorreram 324 acidentes, com 30 mortos e 340 feridos, entre os dia 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. Nas estaduais, foram 155 acidentes, 188 feridos e 15 óbitos.

A imprudência dos motoristas — como a ingestão de álcool, velocidade acima da permitida, utrapassagens em locais proibidos, falta do uso de cinto de segurança e até mesmo da cadeirinha infantil — foi o principal motivo para o agravamento dos acidentes ocorridos no período.

Entre os acidentes mais graves deste período, cinco destacam-se por representarem, juntos, 50% das mortes em estradas estaduais em todo o período: A colisão transversal entre um caminhão e um Monza, que transportava sete pessoas de uma mesma família, das quais cinco morreram no local, um trevo de Goioerê. Em outro grave acidente, em Maringá, três jovens que voltavam de uma festa, às cinco horas da manhã, quando colidiram na traseira de um ônibus. O motorista não tinha carteira de habilitação; os três morreram.

De acordo com os dados do BPRv, em todo o Paraná, as equipes policiais fizeram 612 testes etilométricos (teste do bafômetro) nas estradas estaduais no período. Nas federais foram 10.910 motoristas assopraram o bafômetro no periodo da operação.