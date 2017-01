Tubulação se rompe no Litoral

Equipes da Sanepar trabalharam intensamente desde as primeiras horas da madrugada ontem para consertar uma tubulação de grande porte rompida em Pontal do Paraná. A tubulação, uma adutora de 500 milímetros, leva água in natura da captação do Rio das Pombas até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Praia de Leste.

A ETA Praia de Leste é capaz de produzir 580 litros de água tratada por segundo e é fundamental para manter normalizado o sistema de abastecimento com água tratada das cidades de Matinhos e de Pontal do Paraná. Com o rompimento, a ETA passou a receber a água do Rio das Pombas apenas por uma tubulação e a produção foi reduzida de 580 para 270 litros por segundo.