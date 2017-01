Durante um show de réveillon em Londres, Inglaterra, o roqueiro Robbie Williams protagonizou um momento polêmico. Depois de tocar nas mãos de fãs que estavam na primeira fila da plateia, ele voltou ao palco e limpou as mãos com álcool gel. Isso ocorreu logo após a execução da música Auld Lang Syn. Robbie foi flagrado fazendo uma expressão de nojo enquanto se higienizava. Alguns fãs até acreditam que, pela expressão exagerada, ele estava brincando. O vídeo foi publicado em diversas redes sociais e muitos fãs o criticaram pela atitude. O cantor não se pronunciou sobre o assunto até agora.

Conta de Azealia Banks no Twitter é suspensa após denúncias de brasileiros

Após xingar e fazer comentários ofensivos ao Brasil, Azealia Banks realmente ganhou o ódio da internet brasileira. A rapper americana é o assunto desse início de ano. Ela fez uma postagem em seu perfil do Facebook criticando os comentários de brasileiros. "Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de 'black whore' por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro", publicou. Então, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude e ela continuou com as ofensas e xingamentos: "Não sabia que tinha internet na favela". Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem. Os internautas se uniram para denunciar os perfis da cantora nas redes sociais - afinal, sem elas, ela perde boa parte de seu prestígio. Tanta repercussão resultou na suspensão de seu perfil no Twitter.

Produtora se defende sobre show “sabotado” de Carey

A produtora Dick Clark Productions devolveu ontem as acusações que a cantora Mariah Carey fez. Segundo a cantora, a sua apresentação na Times Square (Nova York), na noite de ano-novo, foi sabotada. "Como produtora de primeiro escalão de eventos de TV ao vivo por quase 50 anos, nós nos orgulhamos da nossa reputação e de relacionamentos de longo prazo com artistas", diz a nota.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem ensaio de ano novo com Titi

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram um ensaio fotográfico de Titi nos primeiros momentos de 2017. Os três posaram de branco e compartilharam as imagens nas redes sociais. Nas legendas das fotos, muitas declarações de amor e muitos desejos para o ano novo. Os dois também agradeceram pela chegada da criança em suas vidas.

Crocodilo morde turista que fazia selfie

Um crocodilo selvagem mordeu no domingo (1º) uma turista francesa que tentava fazer um selfie junto ao perigoso animal em um grande parque nacional tailandês ao norte de Bancoc. "Quis fazer um selfie com o crocodilo que descansava no rio", disse um funcionário do parque Khao Yai, que pediu o anonimato. O animal "foi surpreendido e a mordeu na perna", acrescentou. A vítima chamada Muriel Benetulier foi levada ao hospital, mas está fora de perigo. Meios de comunicação locais publicaram várias fotografias que mostram guardas florestais transportando em uma maca a turista, que estava com o joelho enfaixado. Também divulgaram imagens do rio tingido de vermelho devido ao sangue, diante de uma placa que alertava que a área era perigosa.

