No primeiro dia útil no cargo, Greca volta a ser internado

Greca: prefeito gravou mensagem no hospital (foto: Franklin de Freitas)

No primeiro dia útil no cargo, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) voltou a ser internado ontem, no Hospital Marcelino Champagnat, depois de sentir um mal estar no início da tarde. Segundo nota divulgada pela prefeitura, “em exames complementares, foi diagnosticada tromboembolia pulmonar, presença de um coágulo de sangue que se aloja em vasos sem lesão para o pulmão”. Ainda segundo a nota, a equipe médica que atende o prefeito optou por mantê-lo no hospital para ministrar medicação apropriada até que o quadro clínico voltasse ao normal.

Segundo os médicos, Greca foi internado em um quarto do hospital para ficar sob observação por pelo menos 24 horas, até que seu estado de saúde seja reavaliado. De qualquer forma, a previsão é de que ele tenha que permanecer sob repouso por pelo menos uma semana.

No início da noite, a assessoria de Greca informou que apesar de internado, ele continuava “realizando seu trabalho”, e que “prossegue em observação durante 24 horas”, devendo “receber alta em até 48 horas, não sendo necessária a transferência do cargo ao vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSDB). Ainda segundo a nota, o quadro de saúde do prefeito era estável. De acordo com o médico José Eduardo Marquesini, o risco de agravamento do quadro de saúde de Greca seria “baixo”.

Greca também divulgou uma mensagem gravada no quarto do hospital. “Eu estou bem, sendo bem tratado e medicado e em breve estaremos juntos. Preciso só de um pequeno descanso”, afirmou o prefeito na mensagem.

“Ele está estável, tranquilo”, confirmo o médico José Eduardo Marquesini, que atende o prefeito. “É o desprendimento de um trombo, um coágulo de sangue que sai dos membros inferiores. Ele viaja através do coração e fica travado nas artérias pulmonares e justifica a falta de ar que o prefeito teve”, explicou ele sobre o problema de saúde do prefeito.

No sábado, véspera da posse, Greca já havia sido internado no mesmo hospital para exames, depois de passar mal quando visitava o Memorial de Curitiba para discutir os preparativos para a cerimônia. No domingo, ao tomar posse, ele brincou com o problema dizendo que estava bem de saúde, e que teria apenas “tirado um retrato do coração”. Apesar de garantir que estava com a saúde em dia, o prefeito chegou para a posse, no domingo, e não subiu as escadarias da Câmara Municipal, preferindo usar uma entrada lateral.

Ruas - Ontem pela manhã, Greca chegou à prefeitura logo cedo ao lado dos secretários, e anunciou as primeiras medidas de sua nova administração. E novamente garantiu estar bem de saúde ao comentar a internação de sábado. “Houve um quadro de emoção, apareceu uma enzima no exame de sangue que pode ser sinalizadora de um infarto mascarado. Mas, como você vê, estou vivo, não infartei e passo bem”, assegurou.

Na ocasião, Greca anunciou um plano emergencial de recuperação das principais ruas o Centro da Capital aos bairros, como a Mateus Leme, e a conclusão das obras que estão em andamento, como a revitalização da Raul Pompéia, na CIC. O novo prefeito reafirmou não ter ainda dados completos sobre a situação financeira da administração municipal, alegando que o processo de trânsição foi “sôfrego”. Mas afirmou que dentro de dez dias deve apresentar esses números.

Transporte – Greca também confirmou a intenção de retomar a integração do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana, com o apoio do governo estadual, a partir do próximo dia 17. A primeira linha que será retomada é a Colombo/CIC. “Depois, com Almirante Tamandaré, Boqueirão/São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré/Fazendinha, Araucária.”, afirmou, dizendo que a reintegração das demais linhas deve ser concluída até julho.

Prefeito terá maioria

O vereador Pier Petruzziello (PTB) foi confirmado ontem como líder da bancada do prefeito na Câmara Municipal de Curitiba. “A tendência é a prefeitura ter a maioria na Câmara de Curitiba, mas isso não está confirmado e temos que conversar com os vereadores. Existe, sim, certa tranquilidade”, admitiu ele. Para Pier, apenas 3 dos 38 parlamentares já sinalizam ser oposição.

Para a eleição da Mesa houve a composição de dois blocos, com 25 vereadores compondo um “blocão” e 10 parlamentares outro, ficando apenas Noemia Rocha e Professor Silberto, do PMDB, e Professora Josete, do PT, de fora das composições.

“A (formação da) oposição caminha para esses três nomes, mas ainda vai haver muito diálogo. É o papel do líder: ouvir as reivindicações e levar essas propostas ao prefeito. Acredito que o prefeito Rafael Greca vai manter um diálogo republicano com a Câmara”, disse. “Há muitos vereadores novos na Câmara, alguns são de bairro, outros têm a visão de fiscalizar o Executivo, vamos conversar”, afirmou.