Recém empossada, a vereadora novata Fabiane Rosa (PSDC) apresentou ontem o primeiro projeto desta legislatura na Câmara Municipal de Curitiba. Com a proposta, a parlamentar, que se elegeu defendendo a causa da proteção aos animais, pretende proibir a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos na Capital paranaense. “O barulho causado pelos fogos de artifício é extremamente danoso aos animais, sejam domésticos – como cães e gatos – ou silvestres. Há casos, inclusive, de mortes pelo pânico que o barulho causa nos animais, que tem a audição mais sensível”, alega ela.

Acidentes

A vereadora aponta ainda o elevado índice de acidentes que ocorrem com pessoas durante o manuseio de fogos de artifício. “Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes provocam queimaduras importantes, 20% sofrem lesões, lacerações e cortes e 10% destes acidentes causam amputações de membros superiores, lesão de córnea ou perda de visão, lesão do pavilhão auditivo ou perda permanente de audição”.

Dissonante

A vereadora professora Josete (PT) sinalizou ontem que será uma das poucas vozes dissonantes no Legislativo da Capital. Ela inicialmente cobrou, e depois criticou a falta de debates prévios e apresentação de propostas por parte dos candidatos aos cargos de direção da Câmara, na eleição para a Mesa Executiva, ontem. Eleito presidente, o vereador Serginho do Posto (PSDB) alegou que primeiro seria feita a votação, e depois uma apresentação dos eleitos. “Por não ter sido feito um debate eu me abstenho do voto”, disse Josete.

Linha dura

O vereador Dr. Wolmir (PSC), foi eleito corregedor da Câmara e prometeu “linha dura” no cargo. “Qualquer indício, qualquer denúncia será apurada com rigor e imparcialidade. Acredito que a responsabilização é o caminho”, afirmou. O vice-corregedor será Marcos Vieira, do PDT. Os dois são vereadores de primeiro mandato. Na legislatura passada, a Corregedoria analisou denúncias de racismo, assédio, quebra de decoro e voto irregular.

Experiência

O novo corregedor garantiu que está apto para a tarefa, apesar da falta de experiência na Câmara de Vereadores, por ser advogado de formação. “Antes de trabalhar com direito comercial, durante sete anos atuei na área criminal. Eu simpatizo com a função, é do meu perfil. Podem contar com uma Corregedoria atuante, que irá prezar pela ética e pelo decoro”, disse Wolmir.

Domicílio

A Promotoria de Justiça de Centenário do Sul (Norte-Central) ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um vereador da cidade. Em processo administrativo instaurado pelo Ministério Público, o vereador não apresentou documentos comprovando residência no município para o qual foi eleito, o que caracteriza infração passível da cassação de mandato.

Punição

Em novembro de 2014, a ilegalidade foi comunicada à Câmara de Vereadores da cidade. Porém, por unanimidade, os parlamentares rejeitaram o recebimento da denúncia, restando à Promotoria de Justiça apenas a judicialização da questão. Na ação, o MP requer a suspensão dos direitos políticos do vereador pelo prazo de cinco anos, a proibição de contratar com o poder público por três anos e multa de 48 vezes o valor da remuneração recebida no período do mandato.