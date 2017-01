Serginho do Posto (PSDB): “blocão” garantiu cargo (foto: Franklin de Freitas)

O vereador Serginho do Posto (PSDB) foi confirmado ontem como novo presidente da Câmara Municipal de Curitiba, em uma eleição sem adversários. O tucano garantiu o cargo com 36 votos, depois de costurar um acordo para ter o apoio de um bloco de dez dos 19 partidos da Casa, integrado por 25 dos 38 parlamentares da Capital. Depois de proclamado o resultado, defendeu que os políticos “ouçam as vozes das ruas” e prometeu austeridade, descartando a construção de um novo prédio para a Câmara. Apenas as vereadores Noêmia Rocha (PMDB) e professora Josete (PT) se abstiveram na votação.

“Temos que entender as vozes das ruas. O momento político mostrou na última eleição 30% eleitores não foram às urnas. Isso é um recado para os políticos”, afirmou. “Pelo momento econômico que o país vive não é o momento de construir uma nova sede para a Câmara Municipal”, disse, referindo-se ao projeto de um novo anexo do Legislativo. No ano passado, a Câmara aprovou o repasse de R$ 53 milhões para a prefeitura de um fundo que havia sido formado para melhorias na estrutura da Casa. O projeto prevê que a prefeitura assumiria a construção da obra, a ser iniciada em dois anos, e concluída em quatro.

Além do apoio do novo prefeito, Rafael Greca (PMN), Serginho do Posto conseguiu conquistar o comando da Câmara depois de fechar um acordo com o grupo do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD), que chegou a ensaiar lançar um candidato à presidência no final do ano passado, mas depois desistiu. “Apoiaremos a Prefeitura nos momentos necessários, mas também vamos fiscalizar”, afirmou o tucano.

“Enquanto presidente não compactuarei com malfeito, mas faremos a defesa da instituição Câmara Municipal de Curitiba”, prometeu ele. “Para nós é um novo momento, um momento político do País, e que essa Casa não foi atingida nos últimos quatro anos, porque essa Casa não concordou com malfeitos, como aconteceu no Congresso Nacional, e até o impeachment da presidente”, lembrou.

“Pianistas” - O novo presidente admitiu a possibilidade de implementar um novo sistema de votação na Casa, já que no ano passado, ocorreram dois episódios em que vereadores foram flagrados votando no lugar de colegas. No primeiro, Valdemir Soares (PRB) votou no lugar de Julieta Reis (DEM) e acabou renunciando para escapar de um processo de cassação. Depois, José Carlos Chicarelli (PSDC) foi pego votando no lugar de Chico do Uberaba (PMN) e respondeu a processo que acabou arquivado. “Estamos estudando junto com o setor de informática da Casa uma provável mudança por senha que o vereador votará”, afirmou o tucano.

A única disputa na eleição de ontem foi em torno do cargo de 1º secretário da Câmara. O vereador Jairo Marcelino (PSD) se lançou candidato avulso em disputa com o indicado do “blocão” majoritário, Bruno Pessuti (PSD), filho do ex-governador Orlando Pessuti (PMDB). Marcelino acabou tendo apenas o seu próprio voto, e Pessuti foi eleito com o apoio de 37 vereadores.

Foram eleitos ainda Tico Kuzma (PROS), 1º vice-presidente da Câmara; Toninho da Farmácia (PDT) 2º vice-presidente; Mauro Ignácio (PSB), 2º secretário; Julieta Reis (DEM), 3º secretária e Cristiano Santos (PV), 4º secretário.