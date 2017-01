Rebelião em presídio deixa 55 mortos em Manaus

Uma briga entre facções criminosas rivais seguida de rebelião no maior presídio do Amazonas deixou 55 mortos ontem em Manaus, capital do Amazonas. O motim durou 17 horas e, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, há decapitados entre as vítimas. Inicialmente o governo do AM falou em ao menos 60 vítimas, mas na tarde de ontem, o número foi atualizado pelos legistas. “Nós tínhamos contado 60 (mortos). Mas contaram repetido parte de corpos. O IML definiu que foram 55”, disse Pedro Florêncio, secretário de Estado de Administração Penitenciária.

A matança é a maior em número de vítimas em presídios do país desde o massacre do Carandiru, em 1992, em São Paulo, quando 111 presos foram mortos na casa de detenção. Desde então, há outras tragédias no sistema carcerário nacional, como a rebelião em 2004 na Casa de Custódia de Benfica (RJ), quando morreram 31 pessoas. Também entram na lista o motim no presídio de Urso Branco (RO), que deixou 27 mortos em 2002, e a rebelião no Complexo Penitenciário de Pedrinhas (MA) em 2010, com 18 mortos.